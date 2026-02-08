Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Tütünsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bu kez doğrudan tütün ürünü kullanan vatandaşlara ulaşılacak, SMS gönderilecek.

SİSTEM ÜZERİNDEN İŞARETLENECEKLER

Peki, tütün ürünü kullanan vatandaşlar nasıl tespit edilecek? Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşa, doktorlar tarafından sigara kullanıp kullanmadığı sorulacak. "Evet" yanıtı alınması halinde kişi sistem üzerinden işaretlenecek. Bakanlık, tespit edilen vatandaşlara SMS gönderecek. Bu mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa zararlarına dikkat çekilecek, bırakma sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanacak.

"SMS İLE POLİKLİNİKLERE YÖNLENDİRME YAPILACAK"

Aynı zamanda tütün ürünlerini bırakmak isteyenler için atılabilecek adımlar da hatırlatılacak. Gönderilen SMS'lerde, Türkiye genelinde hizmet veren ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine ilişkin bilgiler yer alacak. Vatandaşlar, bu polikliniklere başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabilecek hem de bırakma sürecinde tıbbi destekten yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı, bu yöntemle farkındalığı artırmayı ve tütün ürünü kullananların oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bakanlık aynı zamanda çocuk parkları ve sahiller gibi toplu kullanım alanlarının "kırmızı hat" kapsamına alınmasına yönelik yönetmelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtildi.