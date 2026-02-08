Haberler

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleyi güçlendirmek maksadıyla yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, tütün ürünü kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderilecek. Bu mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa zararlarına dikkat çekilecek, bırakma sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanacak.

  • Sağlık Bakanlığı, doktorlar tarafından sigara kullandığı tespit edilen vatandaşlara SMS gönderecek.
  • Gönderilen SMS'lerde tütün ürünlerinin sağlığa zararları ve ücretsiz sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi yer alacak.
  • Sağlık Bakanlığı, çocuk parkları ve sahiller gibi alanları 'kırmızı hat' kapsamına alarak pasif içiciliği azaltmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Tütünsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bu kez doğrudan tütün ürünü kullanan vatandaşlara ulaşılacak, SMS gönderilecek.

SİSTEM ÜZERİNDEN İŞARETLENECEKLER

Peki, tütün ürünü kullanan vatandaşlar nasıl tespit edilecek? Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşa, doktorlar tarafından sigara kullanıp kullanmadığı sorulacak. "Evet" yanıtı alınması halinde kişi sistem üzerinden işaretlenecek. Bakanlık, tespit edilen vatandaşlara SMS gönderecek. Bu mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa zararlarına dikkat çekilecek, bırakma sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanacak.

"SMS İLE POLİKLİNİKLERE YÖNLENDİRME YAPILACAK"

Aynı zamanda tütün ürünlerini bırakmak isteyenler için atılabilecek adımlar da hatırlatılacak. Gönderilen SMS'lerde, Türkiye genelinde hizmet veren ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine ilişkin bilgiler yer alacak. Vatandaşlar, bu polikliniklere başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabilecek hem de bırakma sürecinde tıbbi destekten yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı, bu yöntemle farkındalığı artırmayı ve tütün ürünü kullananların oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bakanlık aynı zamanda çocuk parkları ve sahiller gibi toplu kullanım alanlarının "kırmızı hat" kapsamına alınmasına yönelik yönetmelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Sigarayı kesin bıraktıran ilacı verin , bırakalım.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Rakı?

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıBy lion:

ssk sigaradan kaynaklı hastalıklara bakmasın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Artık Yurt Genelinde Satmıyacağız ve bundan Vergi geliri elde etmeyeceğiz mesajı da gelecekmi? Telefon hafızası doluda, kaybolmasın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...