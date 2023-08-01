Sıcaklarda baş ağrısı yaşamamak için alınması gereken önlemler

Sıcak havanın baş ağrına neden olduğunu hatta migreni tetiklediğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Vugar Jafar, "Sıcak günlerde dışarıda geçirilen zaman kısıtlanmalı. Eğer dışarı çıkılacaksa UV korumalı güneş gözlüğü ve bir şapka mutlaka kullanılmalı.

Sıcak havanın baş ağrına neden olduğunu hatta migreni tetiklediğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Vugar Jafar, "Sıcak günlerde dışarıda geçirilen zaman kısıtlanmalı. Eğer dışarı çıkılacaksa UV korumalı güneş gözlüğü ve bir şapka mutlaka kullanılmalı. Sıvı tüketimine dikkat edilmeli, ekstra su içilmelidir. Klimalı ortamda hafif düzeyde egzersiz yapılmalı. Eğer baş ağrısı varsa buzlu bitki çaylarından faydalanılabilir. Eğer baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma, yüksek ateş, ağrı seviyesinde artış, konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı, soluk veya nemli cilt aşırı susuzluk veya iştahsızlık gibi belirtiler de varsa mutlaka acil olarak tıbbi yardım alınmalıdır" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Vugar Jafar, "Çevresel ısı ve beyin arasında güçlü bağlantı vardır. Dehidrasyon, bunalma, bitkinlik ve sıcak çarpması, sıcaklığın yükseldiği yaz aylarında yaygındır. Beyin, sıcak nedeniyle kan damarlarının genişlemesine bağlı olarak baş ağrısı gibi çeşitli nörolojik belirtiler yaratarak vücuda dinlenmesi, daha fazla sıvı alması için sinyal verir" diye konuştu.

Yaz mevsiminde kişilerin daha aktif olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Jafar, şöyle devam etti:

"Yaz mevsimi aynı zamanda bireylerin rutinlerini değiştirme dönemidir. Daha fazla hareket eden bireyler, sıvı alımına dikkat etmezse su kaybı yaşanır bu da dehidrasyona neden olur. Bu durum da baş ağrılarının sıklığında veya yoğunluğunda artışa katkıda bulunabilir. Sıcak hava migreni tetiklediği gibi aynı zamanda migren olmadan da baş ağrısı yapabilir. Fakat kişiler bunun migren mi yoksa sadece sıcaktan kaynaklı bir ağrı olup olmadığını anlamayabilir. Sıcağa bağlı baş ağrısı, şakaklarda veya baş arkasında hissedilir. Sıcağa bağlı migren ile sıcağa bağlı baş ağrısı aynı şey değildir, çünkü her ikisinin semptomlarında bazı farklılıklar vardır. Migren baş ağrısı olan kişiler migrenin sadece bir baş ağrısı rahatsızlığından çok daha fazlası olduğunu bilirler. Migreni olan kişiler ışığa, sese, kokuya, harekete karşı hassas olabilir ve ayrıca migrenleri için çeşitli tetikleyicilere dikkat çekebilirler. Sıcakla tetiklenen migren ve sıcak baş ağrısının ortak noktası, her ikisinin de sıcağın vücudu etkilemesiyle tetiklenmesidir. Sıcağa bağlı baş ağrısı sıcak havanın kendisinden değil, vücudun sıcağa verdiği tepkiden kaynaklanmaktadır. Hava sıcaklığına bağlı güneş parlaması, yüksek nem, parlak ışık, barometrik basınçta ani düşüş gibi tetikleyiciler hem sıcak baş ağrısı hem de migren ağrısını tetikleyebilir."

SIVI KAYBINA DİKKAT

Uz. Dr. Jafar, "Sıcak baş ağrıları özellikle sıvı kaybından kaynaklanmaktadır. Daha yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında, vücut terledikçe kaybedilen suyu telafi etmek için daha fazla suya ihtiyaç duyar. Ayrıca hava koşulları serotonin seviyesinde değişikliklere neden olmaktadır. Bu hormonal dalgalanmalar yaygın bir migren tetikleyicisidir ancak sıcak çarpması baş ağrısına da neden olabilmektedir. Aşırı güneş maruziyeti veya sıcak hava, baş ağrısına sebep olabilir. Sıcağa bağlı baş ağrısının belirtileri duruma göre değişebilir. Yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmak da sıcak çarpmasının aşamalarından biri olan sıcak bitkinliği riski altına sokar. Baş ağrısı sıcak bitkinliği tarafından tetikleniyorsa, baş ağrısına ek olarak sıcak bitkinliği belirtileri de olacaktır. Baş ağrısı, sıcak bitkinliğinin bir belirtisidir. Sıcak bitkinliğinde baş ağrısıyla birlikte baş dönmesi, kas krampları, mide bulantısı, aşırı susuzluk ve bayılma gibi semptomlar da görülebilir. Sıcak bitkinliği tıbbi bir acil durumdur ve tedavi edilmezse sıcak çarpmasına yol açabilir. Derhal tıbbi yardım almanız gerekmektedir. Baş ağrısı veya migren sıcağa maruz kalmayla ilgiliyse, sıcak bitkinliğiyle bağlantılı değilse genellikle başta zonklama, donukluk hissi, yorgunluk, ışığa karşı hassasiyet gibi bulgular içermektedir" ifadelerini kullandı.

BAŞ AĞRISINA ÖNLEMİNİZİ ALIN

Sıcak günlerde baş ağrısı yaşamamak için önlem almak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Jafar, "Sıcak günlerde dışarıda geçirilen zaman kısıtlanmalı. Eğer dışarı çıkılacaksa UV korumalı güneş gözlüğü ve bir şapka mutlaka kullanılmalı. Sıvı tüketimine dikkat edilmeli, ekstra su içilmelidir. Klimalı ortamda hafif düzeyde egzersiz yapılmalı. Eğer baş ağrısı varsa lavanta veya nane esansiyel yağlardan, soğuk kompreslerden, buzlu bitki çaylarından faydalanılabilir. Sıvı kaybı ve hava sıcaklığından kaynaklı baş ağrıları ve migren belirtileri genellikle 1-4 saat içinde kendiliğinden geçer. Ancak sıcağa bağlı baş ağrısının acil bakıma ihtiyaç olduğunun bir işareti olduğu zamanlar da vardır" dedi.

Prof. Dr. Jafar, "Eğer baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma, yüksek ateş, ağrı seviyesinde artış, konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı, soluk veya nemli cilt aşırı susuzluk veya iştahsızlık gibi belirtiler de varsa mutlaka acil olarak tıbbi yardım alınmalıdır. Bunun dışında üç ay boyunca haftada ikiden fazla baş ağrısı veya migren atağı oluyorsa veya baş ağrısı yaşam konforunu etkiliyorsa mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır" diye konuştu.