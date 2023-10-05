Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren İlkay K.K., ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Seydişehir kalp ağrısı ve nefes alma güçlüğü şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran İlkay K.K.'nın (43), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
İlkay K.K. yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık