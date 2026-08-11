Haberler

Seydikemer'de Üreticilere Tarımsal Eğitim

Seydikemer'de Üreticilere Tarımsal Eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesi'nde elma, bağ ve zeytin üreticilerine yönelik tarımsal bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde hastalık ve zararlılarla mücadele, B-Reçete Sistemi, budama, gübreleme ve çeşit seçimi gibi konular ele alındı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, verimli ve sürdürülebilir üretim için eğitim çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arsa Mahallesi'nde elma, bağ ve zeytin üreticilerine yönelik tarımsal bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadeleden budama ve gübrelemeye kadar birçok konuda üreticilere bilgi verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesi'nde elma, bağ ve zeytin üreticilerine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik düzenlenen eğitimde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve doğru üretim teknikleri ele alındı.

Eğitim kapsamında B-Reçete Sistemi hakkında üreticilere bilgi verilirken, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru uygulamaların önemi anlatıldı. Bu kapsamda doğru zamanda, doğru bitki koruma ürününün, doğru dozda kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Üreticilere ayrıca meyve yetiştiriciliğinde önemli uygulamalar arasında yer alan doğru budama, gübreleme ve uygun çeşit seçimi konularında bilgi ve tavsiyelerde bulunuldu.

Eğitimde, bilinçli ve kontrollü üretimin hem ürün kalitesinin hem de verimliliğin artırılmasındaki rolüne dikkat çekildi. Üreticilerin soruları da yanıtlanarak, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Müdürlük, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri sahada üreticilerle paylaşmayı ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım