Haberler

Seher Mavi, İnce Bağırsak Nakli İçin Umutla Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki Seher Mavi, kısa bağırsak sendromu teşhisiyle İzmir'deki hastanede ince bağırsak nakli için bekliyor. Organ bağışı çağrısında bulunan Mavi, yeniden sağlığına kavuşmayı umuyor.

Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki Seher Mavi, iyileşmesi için gerekli ince bağırsak nakli için 3 aydır İzmir'deki hastane odasında umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Mavi, Mersin'in Mut ilçesinde 5 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından devlet hastanesine götürüldü.

Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Mavi'ye kısa bağırsak sendromu teşhisi konuldu. Mavi, 15 günde 3 kez ameliyat geçirdi. İnce bağırsak damarları da tıkanan genç, ince bağırsak nakli için İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin ince bağırsak nakil sorumlu hekimi Opr. Dr. Göksever Akpınar tarafından muayene edilen hasta, ince bağırsak nakil listesine alındı. Mavi, enfeksiyon riski nedeniyle nakil olmayı hastanede bekliyor.

Organ Bağışı Haftası'nda hastanece hazırlanan videoda organ bağışı çağrısı yapan Mavi'nin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Hastane odası evleri gibi oldu

Seher Mavi, AA muhabirine yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Nakil için beklediğini belirten Mavi, "Organ nakliyle ilgili şu güne kadar ailemin, benim bilgimiz yoktu. Aslında organ nakli hayat kurtarıyormuş, yaşayınca anladık. 'Bana olmaz' demesin kimse, ben de öyle diyordum. Ufak bir karın ağrısından sonra bu hale geldim. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Benim bu nakile çok ihtiyacım var. Sadece benim değil, herkesin bu nakile çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Mavi, hastanede zamanını kitap okuyarak, boyama yaparak ve sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hayattaki en büyük isteğim tekrardan evime dönüp aileme kavuşabilmek. Üniversitede öğretmenlik okumak istiyordum, olmadı. Şu saatten sonra hayallerim birilerinin elinde. Bir kişi organ bağışlarsa kurtulabilirim. Umudumu kaybedersem yaşayamam. Ben her gün nakil umuduyla yatıp uyanıyorum. Bir umutla yaşıyorum. Birinin organlarını bağışlayıp yeniden hayata tutunabileceğimi düşünerek yaşıyorum."

Seher Mavi, annesinin hastalığının ilk gününden bu yana kendisini yalnız bırakmadığını ifade ederek, hastane odasını evleri gibi yaptıklarını söyledi.

Anne Huriye Mavi de kızının nakil olup evlerine dönecekleri günün hayalini kurduğunu, onun moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Opr. Dr. Göksever Akpınar ise bağış azlığı nedeniyle nakil listesinde bekleyenlerin her geçen gün arttığını söyledi.

İnce bağırsak nakline ihtiyacı olanların enfeksiyon riski nedeniyle hastanelere bağımlı şekilde yaşadığını anlatan Akpınar, "Normal rutin hayatlarının yaşayamadıklarını da göz önüne alırsak, diğer nakil alanlarından farklılık arz ediyor. Hastalar evlerine gidemedikleri için servisi kendi evleri haline getiriyorlar. Uzadıkça daha problemli hale geliyor. Hastamız 20 yaşında. Şu an enfeksiyon ya da kısa bağırsak sendromuna bağlı organ yetmezliği yok. Ne yazık ki bu hastalar bekleme süresi uzadıkça diğer problemlerle karşılaşıp hayatını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelebiliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.