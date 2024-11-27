Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt

Kamuoyunda " Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen, özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebebiyet verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle suçlanan sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

SAVCI İÇİN SKANDAL TALEP

Davanın 8. gününde sanıklardan birinin avukatı, çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin için "Bu cumhuriyet savcısı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir. Bu nedenle, Savcı Yavuz Engin'in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVUKATLIK SOYTARILIK DEĞİLDİR"

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi dizisinden bir replik paylaşarak avukatın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Savcının paylaştığı videoda dizinin efsane karakterlerinden İskender Büyük'ün "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" sözleri yer alıyor.