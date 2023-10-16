Savaşlar Gıda Krizini Derinleştiriyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, savaşların gıda krizini derinleştirdiğini söyledi.

Yılmaz, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 800 milyon insanın açlık sınırında yaşadığını belirtti.

Dünya Gıda Günü'nün bu yıl, "Su Hayattır, Su Gıda Demektir, Kimseyi Geride Bırakma" temasıyla kutlandığını hatırlatan Yılmaz, tüm canlılar için çok önemli olan suyun gıda temelinde de kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Gıdaya ulaşamayan binlerce insanın her gün hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, "Tüm dünyanın birlikte hareket etmesi ve bu soruna çözüm üretmesi gerekiyor. Bu yüzden ülkelerin insanların bulunduğu bölgelerde üretim yapacak imkanları sağlaması, üretim planlaması yapması ve su kaynaklarının etkin kullanılması konusunda çalışması önem arz ediyor. Bu konular gıda güvencesi konusunda oldukça önemli." dedi.

Savaşlardan nedeniyle su sorunu ve yetersiz beslenmenin arttığının altını çizen Yılmaz, "Savaşlar insanlara bulunduğu bölgede yaşama hakkı bırakmadığı için düzensiz göç hareketlerini beraberinde getiriyor. Ayrıca o bölgedeki topraklarda üretim de gerçekleşemiyor. Bu nedenle gıda arzı konusunda sıkıntılar oluşuyor." diye konuştu.

Gıda üretiminde herhangi bir sorunun olmadığını dile getiren Yılmaz, gıdaya herkesin eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin gıda güvencesi bakımından sıkıntı yaşamayan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, ülkedeki gıda endüstrisinin çok güçlü olduğunu kaydetti.