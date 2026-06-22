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SATKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Özsoy getirildi

SATKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Özsoy getirildi
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Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) Genel Başkanı Ali Altuntaş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na olağanüstü yetkilerle Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy'un oy birliği ile getirildiğini duyurdu.

ULUSLARARASI Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) Genel Başkanı Ali Altuntaş, SATKON Yüksek istişare Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy'un getirildiğini açıkladı.

SATKON Genel Başkanı, iş insanı Ali Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun; başta yönetim kurulu ve bütün birimlerin, komisyonların ve üye federasyonlarımızın ortak kararıyla Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na olağanüstü yetkilerle Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy oy birliği ile getirilmiştir" dedi.

Altuntaş, "Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu Yönetim Kurulu bütün birimleri ve komisyonları ulusal ve uluslararası alanda yapmış oldukları çalışmalarda, projelerde Yüksek istişare Kurulu Başkanlığı'na karşı sorumlu olacaklardır. Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu kurumsal kimlik ve tüzel kişilik olarak Yüksek istişare Kurulu'nu en yüksek seviyedeki otoritesi ve icra kurulu olarak kabul etmiş ve ilan etmiştir. Prof. Dr. Haşmet Özsoy'un olağanüstü yetkilerle Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirilmesi, kardeş kuruluşumuz ve stratejik ortağımız Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Başkanı sayın Ferudun Cevahiroğlu'nun SATKON Yönetim Kurulu ve bütün birimlerine tavsiyeleriyle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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