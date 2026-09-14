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Sarılık hastası bebek ambulans helikopter ile Van’a getirildi

Sarılık hastası bebek ambulans helikopter ile Van’a getirildi
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Van’ın Erciş ilçesinde ’yenidoğan sarılığı’ olan bebek, ambulans helikopter ile Van’a getirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 'yenidoğan sarılığı' olan bebek, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve 'yenidoğan sarılığı' olan 4 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Erciş'e giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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