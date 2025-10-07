Şanlıurfa'da Toplu İğne Yutan Genç Kız Ameliyatla Kurtarıldı

ŞANLIURFA'da, yuttuğu toplu iğnenin akciğerine saplanması sonucu komaya giren Bedia Özbay (16), yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Olay, Günbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden dışarı çıkmaya hazırlanan Bedia Özbay, eşarbını düzeltmek isterken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yuttu. Nefes almakta zorlanan Özbay, ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde iğnenin Özbay'ın sol akciğerine saplandığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan Bedia Özbay, Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu tarafından ameliyata alındı. Balcıoğlu, bronkoskopi yöntemiyle sol akciğerdeki iğneyi operasyonla çıkardı. Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından Özbay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

'BAŞARIYLA ÇIKARDIK'

Op. Dr. Balcıoğlu, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "16 yaşındaki hastamız, öğle saatlerinde başörtüsünü düzeltirken toplu iğneyi yutmuş. Öğlenden beri Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde bekliyormuş. Şanlıurfa ve çevre illerdeki hastaneler hastayı kabul etmemiş. Bronkoskopi yöntemiyle sol akciğerin alt kısmına yerleşmiş iğneyi çok şükür başarıyla çıkardık. Hastamızın durumu iyi, birkaç gün misafir ettikten sonra sağlıklı şekilde evine göndereceğiz" dedi.

Kızının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşayan Halil Özbay ise "Kızım saat 12.00'den beri toplu iğne yuttuğunu fark ettik. Hastane hastane dolaştık, kimse çıkaramayacağını söyledi. Gaziantep ve Diyarbakır'ı da aradık, kabul edilmedi. En son Emin hocamızı aradık, nöbeti olmamasına rağmen geldi ve ameliyatı yaptı. Kendisine ve tüm sağlık çalışanlarına minnettarız" diye konuştu.