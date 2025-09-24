Haberler

Şanlıurfa'da Salça Makinesine Kapanan Genç Kız Kurtarıldı

Eyyübiye ilçesinde elini salça makinesine kaptıran 16 yaşındaki Ayşenur K, başarılı bir operasyonla uzuv kaybından kurtuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir müdahalede bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elini salça makinesine kaptıran 16 yaşındaki genç kız, başarılı bir operasyonla uzuv kaybından kurtarıldı.

Asya Mahallesi'nde ailesine yardım eden Ayşenur K, sağ elini salça makinesine kaptırdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi makineyi keserek Ayşenur K'yı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız acil ameliyata alındı.

Doktorlar Ali Levent, Volkan Kızılkaya ve Mehmet Melih Asoğlu tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik başarılı operasyonla, ezilen ve damarları kopan parmaklara yeniden işlev kazandırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Sağlık
