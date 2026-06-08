Karnından 29 santimetrelik dev miyom çıkarıldı

Şanlıurfa karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvuran kadının karnından 29 santimetre büyüklüğünde dev miyom çıkarıldı.

Şanlıurfa'da yaşayan Sümeyra Savaş (43), uzun süredir devam eden karın şişliği, düzensiz adet kanamaları ve karın bölgesinde hissettiği sertlik nedeniyle Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi tarafından yapılan muayene ve ileri tetkikler sonucunda, hastanın karın boşluğunda yaklaşık 29 santimetre büyüklüğünde dev bir kitle bulunduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı alındı.

Dev kitle başarıyla çıkarıldı

Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, titiz bir çalışma sonucunda başarıyla tamamlandı. Karın boşluğunun büyük bölümünü kaplayan dev kitle herhangi bir komplikasyon yaşanmadan tamamen çıkarıldı. Ameliyat sonrası yakından takip edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, kısa sürede toparlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Ameliyatla çıkarılan kitlenin patolojik incelemesinde, kitlenin iyi huylu miyom olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi, miyomların düzenli takip edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Miyomlar zamanında teşhis edilip takip edilmediğinde oldukça büyük boyutlara ulaşabilir. Bu tür kitleler çevre organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlarımızın düzenli jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri ve şikayetlerini ertelememeleri büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

Tedavi sürecini anlatan Sümeyra Savaş, yaşadığı sağlık sorunlarının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, "Karnımda ciddi bir şişlik vardı ve adet düzensizlikleri yaşıyordum. Tavsiye üzerine Hasan Burak Rastgeldi hocamıza başvurdum. Yapılan tetkiklerden sonra ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı