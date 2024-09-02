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Şanlıurfa'da ilk kez uygulanan 'Ozaki Yöntemi' ile başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirildi

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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kalp Damar Cerrahisi uzmanları, dünya genelinde ve Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan 'Ozaki Yöntemi' ile başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Bu yöntem, hastanın kalp zarından elde edilen yaprakçıklarla ona özel bir kalp kapakçığı yapılması ile oluşuyor.

Şanlıurfa'da ilk kez uygulanan "Ozaki Yöntemi" ile Başarılı Kalp Ameliyatı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kalp Damar Cerrahisi uzmanları, bölgede bir ilke imza atarak, dünya genelinde ve Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan "Ozaki Yöntemi" ile başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirdi. 62 yaşındaki hasta, bu operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

HASTANIN KENDİ VÜCUDUNDAN ALINAN PARÇALARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Bedirhan Buğra Bayıcı ve Op. Dr. Mehmet Yazar tarafından gerçekleştirilen bu yöntem, hastanın kalp zarından elde edilen yaprakçıklarla ona özel bir kalp kapakçığı yapılması ile oluşuyor. Bölgede bir ilk olan bu operasyon, hastanın kendi vücudundan alınan parçalarla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, hastanın ömür boyu kan sulandırıcı kullanma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Op. Dr. Bedirhan Buğra Bayıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aziz Bey'in aort kapağında ileri derecede kireçlenme ve darlık vardı. Bu durum Siverek Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cuma Bey tarafından tespit edildi ve ameliyat için birlikte değerlendirmeye aldık. Hastamızın yaşı ve kapak yapısı itibariyle, kalbin kendi zarından hastaya özel kapak yapma işlemi olan Ozaki prosedürüne uygun olduğunu belirledik. Bu operasyon, Şanlıurfa'da ve bölgemizde ilk defa gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında yaptığımız kontrollerde, Aziz Bey'in kalp zarından yaptığımız yeni kapağın tamamen normal çalıştığını ve herhangi bir darlık ya da yetmezlik olmadığını gördük."

Ameliyat sonrası yoğun bakımda bir gün geçiren hasta, şimdi servis takibinde ve kısa süre içinde taburcu edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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