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Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi

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Şanlıurfa'da tedavi gören 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya nakledildi.

Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da ambulans helikopter, 3 günlük bebek için havalandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 3 günlük bebek Kadriye Ö'nün rahatsızlanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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