Sanatla Terapi Projesi İzmir'de Hayata Geçti

İZMİR'deki özel gereksinimli bireylerin resim, kolaj, heykel ve çizim gibi sanatsal araçları kullanarak sosyal becerilerini arttırıp, rehabilite olmaları amacıyla Engellilik Odağında Sanatla Terapi Yaklaşımları Projesi hayata geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü Engellilik Odağında Sanatla Terapi Yaklaşımları Projesi kapsamında engelli kişiler ve bakım verenlerine art (sanat) terapi atölyesi gerçekleştirildi. Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde yapılan atölye kapsamında Singapur'dan gelen Art Terapist Siew Tın Ang, projenin danışmanlarına ve gönüllü öğrencilere sunumun ardından engelliler ve bakım verenlerine yönelik sanatla terapi atölyesi yaptı. Projenin danışma kurulunda görev alan İzmir Art Terapi Derneği Başkanı Nursen Ener, projeyi özel gereksinimli bireylerin resim, kolaj, heykel ve çizim gibi sanatsal araçları kullanarak sosyal becerilerini arttırıp, rehabilite olmaları amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Ener, art terapinin aslında bir psikoterapi yöntemi olduğunu belirtip, "Art terapi yönteminde sanatsal malzemeleri kullanarak katılımcıların bu malzemelerle çalışmalarını destekliyoruz. Danışan, sanat objesi ve terapistle üçlü bir iletişim yöntemi kullanıyoruz. Engellilerle yapılan çalışmalarda sözel iletişimi yetersiz olan ya da sınırlı olan bireylerde art terapi çok etkin bir yöntemdir. Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde bu yöntem devlet destekli olarak, okullarda ve sağlık merkezlerinde yürütülüyor. Türkiye'de de bir başlangıç olması açısından bugünkü çalışma çok değerliydi" dedi.

'ÖĞRENCİLER DESTEK OLUYOR'

Projenin danışma kurulunda görev alan İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker, gönüllü öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, "Sanat eserleri üreterek iyi olma halini yakalamanın nasıl olabileceğini göstermek istiyoruz. Bu çalışmaya gönüllü olan bir öğrenci topluluğu var. Gönüllülük had safhada. Psikiyatri öğrencileri destek oluyor. Sanat ve mühendislik bölümünden öğrenciler de var" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK'

Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve bu çalışma içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Art Terapist Siew Tin Ang, "Özellikle bu merkezde olmaktan mutluyum. Çünkü öğrencilerin motivasyonu çok yüksek. Güzel deneyimler paylaştım. Projede yer alacak psikoloji, hemşirelik, sanat ya da müzik bölümünden öğrenciler engelli bireylerle bir kamp çalışması yürütecek. Bu workshop ile onlara yol gösterici olmaya çalıştık" dedi. Projenin yürütücülerinden Sanat Eğitmeni Ebru İlbeyci Alkan ise Sosyal Hizmet Uzmanı Cansu Deniz Ağ ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak süpervizörlük, workshop ve terapi atölyeleri ile sanatın destekleyici gücünü sosyal hizmetin sahasıyla buluşturmak istediklerini belirtti.

'BU ÇALIŞMALAR ENGELLİ BİREYLERİ SAKİNLEŞTİRİYOR'

Otizmli oğlu Emre Emiral (34) ile birlikte atölyeye katılan baba Mehmet Emiral da bu atölyelerin özel gereksinimli bireylere önemli katkılar sağladığını söyledi. Oğlunun çamura şekil verdiğini ve bu sayede iletişimini arttırdığını anlatan Emiral, "Oğlumun daha önce de böyle çalışmaları oldu. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkartıp, hangi alanda ilerleyebileceklerini belirlemek önemli. Pedagojik olarak ilerleyerek oğluma liseyi bitirtebildim. Bu sanatsal çalışmalar oğlum gibi engelli bireyleri sakinleştiriyor. Daha rahat oluyorlar, sosyalleşebiliyorlar. Çocukların öz güveni artıyor. Öğretmenlerinin dışında farklı insanlarla diyalog kurmayı öğreniyorlar. Emre üniversite sınavına girdi. Bu yıl kazanamadı. Seneye güzel sanatları hedefliyor. Fotoğraf konusunda yeteneği var. Seramikte başarıları var. Hocaları çizimini beğeniyorlar" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,