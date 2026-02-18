Sanal Bahisle Mücadele ve Ailenin Bilinçlendirilmesi Projesi Tanıtıldı

ANKARA'da Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından düzenlenen 'Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Ailenin Bilinçlendirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

HUDER tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan 'Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Ailenin Bilinçlendirilmesi Projesi', Ankara Hakimevi'nde düzenlenen programda tanıtıldı. Programa, HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcisi katıldı.

Programda konuşan HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, sadece proje tanıtımı değil, farkındalık seferberliğinin ilk adımı için bir arada olduklarını belirterek, "Resmi verilere göre 10 milyar dolardan fazla bir bütçenin döndüğü sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasından nemalanmak isteyen suç örgütleri bütün güçleriyle daha fazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyorlar. Suç örgütlerinin hem dijital platformları hem de sanal kumar torbacılarını kullanarak yaptıkları bu çalışmalar ne yazık ki Türkiye'de 3 milyondan, dünyada 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığına kapılmasına sebep olmuş durumda. Tabloya baktığımızda sanal kumar oynama yaşının 9 yaşa kadar düştüğü ve kumar bağımlılığındaki en hızlı artış oranının 15- 24 yaş aralığındaki gençleri kapsadığını üzülerek görüyoruz. Aynı tabloda, 18 yaşından önce sanal kumara başlama oranının yüzde 35'lere yaklaştığını maalesef görüyoruz. Türkiye kumar bağımlılığı konusunda dünyada 38'inci sıradadır ve ne yazık ki kullanıcı sayısı giderek artmaktadır. Bu bir alarm durumudur" dedi.

'BU MÜCADELEDE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Oymak, HUDER olarak Türkiye'nin 81 ili ve dünyanın 7 ülkesindeki hukukçularla, eylem planı doğrultusunda, mücadeleye destek vermek üzere yola çıktıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde yapacağımız programlar son derece önemlidir. Proje sonunda elbette ilgili kurumlara gözlemlerimizden süzülen çözüm önerilerimizi sunacağız. Pişmanlık tuşunu anlatacağız mesela. Vesayet konusunda alınacak tedbirlere ilişkin önerilerimiz olacak. Hem ceza hem rehabilitasyon konusunda önerilerimiz olacak. 'Aile on yılı' kapsamında yürütülen bu bağımsızlık mücadelesi, 'kumarsız Türkiye' hedefine yönelik bir irade beyanı ve seferberlik davetidir. Nasıl ki teröre karşı net bir duruş ortaya konduysa, ailelerimizin içine sızan bu tehdide karşı da aynı duruşa sahip olmalıyız. HUDER olarak, Türkiye'nin sivil anayasa yolculuğuna ve terörsüz Türkiye çalışmalarına katkı sunduğumuz gibi bu mücadelede de devletimizin yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı