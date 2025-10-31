Samuray Arıları ile Kahverengi Kokarca Mücadelesi

SAMSUN Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "2025 yılında 40 ilde 1 milyonun üzerinde samuray arısı, doğaya bırakıldı. Halk arasında samuray arıları, 'sarıca arı' dediğimiz eşek arılarıyla karıştırılıyor. Bu durum bazı endişelere yol açıyor. Oysa samuray arısı, çok küçük ve zararsız bir canlıdır. Eşek arısıyla hiçbir ilgisi yoktur ve herhangi bir zararı söz konusu değildir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eylem planı doğrultusunda tüm unsurların kullanıldığını söyledi. Yılmaz, "Bu kapsamda mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerinin hepsi bir arada kullanılmaktadır. Dönemine uygun olarak, hangi yöntem etkiliyse, o uygulanıyor. Mücadelede en önemli unsur ise biyolojik mücadeledir. Bu konuda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzün koordinatörlüğünde üretimi gerçekleştirilen samur arıları aktif şekilde kullanılmaktadır" diye konuştu.

'AŞIRI ÇOĞALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Samuray arısının halk arasında sıkça eşek arısıyla karıştırıldığına dikkat çeken Kemal Yılmaz, "2025 yılında 40 ilde 1 milyonun üzerinde samuray arısı, doğaya bırakıldı. Halk arasında samuray arıları, 'sarıca arı' dediğimiz eşek arılarıyla karıştırılıyor. Bu durum bazı endişelere yol açıyor. Oysa samuray arısı, çok küçük ve zararsız bir canlıdır. Eşek arısıyla hiçbir ilgisi yoktur ve herhangi bir zararı söz konusu değildir. Samuray arılarının çoğalması tamamen kokarca yumurtalarıyla bağlantılıdır. Kokarca yumurtalarının bitmesiyle, doğadan azalmasıyla beraber samuray arıları da neslini devam ettiremeyecek ve aşırı çoğalması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır" dedi.

KOKARCA YERİNE SAMURAY ARISI ÇIKIYOR

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı enstitülerde üretilen samuray arılarının doğaya bırakıldığında kahverengi kokarca yumurtalarının gelişimini engellediğini ifade eden Yılmaz, "Samuray arısı, kokarcanın yumurtasını bulduğunda içine kendi yumurtasını bırakır. Böylece o yumurtadan kokarca değil, samuray arısı çıkar. Her geçen gün doğada sayıları artarak daha fazla yumurtayı parazitlemektedir. Bu yöntemle biyolojik mücadelede önemli mesafe alınmıştır" diye konuştu.

1 MİLYON 156 BİN SAMURAY ARISI DOĞAYA SALINDI

Biyolojik mücadelenin çevre dostu bir yöntem olduğunu vurgulayan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz ise "Biz bakanlık olarak mücadele yöntemimizi entegre bir şekilde yürütüyoruz; biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal mücadele şeklinde. Tüm ülke çapında bunu yürütüyoruz. Onun dışında doğa dostu, çevre dostu bir yöntemi olması nedeniyle biyolojik mücadeleye daha çok önem veriyoruz. Bu sene doğaya 1 milyon 156 bin samuray arısı salımı gerçekleştirildi" dedi.

DOĞAL DENGE KORUNUYOR

Samuray arısının yaşam döngüsü hakkında bilgi veren Deligöz, "Kahverengi kokarca yumurtasını bıraktıktan sonra samuray arısı, bu yumurtaların içerisine kendi yumurtalarını koymakta. Bu yumurtaları parazitledikten sonra içerisinde samuray arısı gelişimini sürdürmekte ve yumurtalardan kahverengi kokarca çıkacağına bu sefer samuray arısı çıkmakta. Bu çıkan samuray arıları doğada yine yumurta arama ayırışına girmektedir. Mevsim boyu bu şekilde devam ettikten sonra kışın nasıl kahverengi kokarca barınaklara korunaklı yerlere gidiyorsa, samuray arısı da yine yaprak altı gibi kuytu yerlerde kışı geçirmekte. Havalar ısındığında kahverengi kokarca faal hale geldiğinde samuray arıcığı da faal hale gelecektir. Yine yumurta arayışına girerek, bu şekilde doğal dengeyi koruyarak, doğal dengenin oturmasını sağlayarak kahverengi kokarcayla mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi.