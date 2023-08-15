Samsun UMKE, 14 ilde görev yaptı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin çeşitli afetler ve askeri operasyon bölgesi olmak üzere toplam 14 ilde görev yaptığını belirtti. UMKE'nin vatandaşlara umut olmak için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çeşitli afetler ve askeri operasyon bölgesi olmak üzere toplam 14 ilde görev yaptı. 290 gönüllümüzle sel, deprem, heyelan, çığ gibi yaşamı olumsuz etkileyen olaylarda, hangi koşulda olursa olsun her zaman vatandaşlarımıza uzanan umut eli olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

7-13 Ağustos UMKE Haftası nedeniyle ve UMKE çalışanları bir araya gelen Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, UMKE gönüllerine teşekkür ederek, "UMKE demek hayat demek, UMKE demek Umut demek. Bizde Samsun UMKE olarak 290 gönüllümüzle sel, deprem, heyelan, çığ gibi yaşamı olumsuz etkileyen olaylarda, hangi koşulda olursa olsun her zaman vatandaşlarımıza uzanan umut eli olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun UMKE'nin çeşitli afetler ve askeri operasyon bölgesi görevlerinde Sinop, Kastamonu, Giresun, Rize, Hatay, Kilis, Mardin, Hakkari, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye illerinde olmak üzere toplam 14 ilde görev yaptığını ifade eden Müdür Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan UMKE'nin bu görevlerdeki başarısıyla 20. yaşında ülke için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, Samsun UMKE olarak da bu tablonun önemli bir parçası olmaktan onur duyduklarını vurguladı.

Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bilgin'in katıldığı ziyarette kendilerine verilen görev ne olursa olsun, medikal arama kurtarma ve sağlık hizmeti sunumu faaliyetlerini yerine getirmek için ekiplerin görev tebliğ edildikten sonra dakikalar içinde yola çıktığını belirten Müdür Oruç, vatandaşlara umut olmak için hiç tereddüt etmeden ailelerini ve sevdiklerini arkalarında bırakan UMKE ekiplerimizin her türlü takdir ve teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Samsun'un aynı zamanda Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum illerinden oluşan 5. Bölge koordinatör il olduğunu, bu illerde 715 UMKE gönüllüsüyle yürütülen faaliyetlerinde yine Samsun ekibi tarafından takip ve koordinesinin yapıldığını belirten Oruç, Samsun'un bu yönüyle de ülkedeki arama-kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rolü olduğunu söyledi. - SAMSUN