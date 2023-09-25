Samsun Sağlık İl Müdürlüğü görevine atama yapıldı

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Mustafa Uras, görevi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'tan devraldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun İl Sağlık Müdürü olarak Uzm. Dr. Mustafa Uras atandı. Sağlık Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının katıldığı devir teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Bugün itibarıyla Samsun İl Sağlık Müdürü olarak görevime başlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitemizle, Bafra ve Çarşamba ilçelerimizde hem hekim hem yönetici olarak şehrimize hizmet etme imkanı buldum. Son bir yıldır da Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanı olarak 81 ilimizde çalışma ve projelere imza atıp, ülkemizin sağlık yapılanmasına katkıda bulunma şansım oldu. Bu görevlerim vesileyle, şehrimizi, şehrimizin sağlık hizmeti kapasitesini ve hizmet sunumunda geliştirilmesi gereken noktaları, ilçelerden başlayan bir perspektifle biliyorum. Şehrimize hizmet etme noktasındaki bu ilk adımda, bizden önce görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'a teşekkür ediyor, ondan aldığımız bayrağı daha ileri bir noktaya taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız fedakarca sağlık hizmeti sunan çalışanlarımız ve bu hizmetin en iyisini almayı hak eden vatandaşlarımızı mutlu etmek, halkımızın kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti almasını sağlamak olacak. İnşallah el birliğiyle güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

"Görevimi bugün gönül rahatlığıyla teslim ediyorum"

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise "Tüm arkadaşlarımızla, sağlık çalışanlarımızla birlikte Samsunumuz için elimizden gelen gayreti gösterdik, şehrimizi bölgenin ve ülkenin önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Görevimi bugün gönül rahatlığıyla teslim ediyorum. Görevi devrettiğim Uzm. Dr. Mustafa Uras'ın da çok başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'a günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. - SAMSUN