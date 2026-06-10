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Samsun'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği yapıldı

Samsun'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği yapıldı
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Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, fiziksel aktivitelerle vücutlarının hareket yaşını öğrenerek sağlıklı yaşam için farkındalık kazandı.

Samsun'da vatandaşlar, vücutlarının gerçek hareket gücünü keşfetmek ve sağlıklı yaşama adım atmak için "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliğine katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce kurumun bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaptıkları fiziksel aktivitelerle vücutlarının hareket yaşını öğrendi.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, burada yaptığı konuşmada, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliğinin 1 ay süreceğini söyledi.

Amaçlarının, insanların nüfus yaşından ziyade hareket yaşının ne olduğunu tespit etmelerini sağlamak olduğunu belirten Uras, "Maalesef son zamanlarda artık insanların fiziksel aktivitesi azaldı. Hareketsizlik de birçok kronik sağlık sorununa yol açıyor. Kas iskelet sistemi hastalıklarından tutun, hipertansiyon, obezite gibi çeşitli kronik sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu da sonrasında felç, kalp hastalıkları, diyabet gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Biz burada fiziksel aktivitenin üzerinde insanlarda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Etkinlik boyunca testlerle insanların fiziksel aktivite yaşının tespit edileceğini dile getiren Uras, ihtiyaç görülen vatandaşlar için ölçüm kartları oluşturulacağını ve bu vatandaşların tamamen ücretsiz sağlık hizmeti veren sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirileceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan Ayla Altun da masa başında çalıştığını ve gün içinde fazla hareket edemediğini belirterek, "Çok güzel bir uygulama. Çünkü yaşımızdan dolayı kas gücümüzü de kaybediyoruz. Onun yaşımıza göre nasıl bir değeri var, normal mi değil mi onu görmüş olduk. Bence çok güzel bir uygulama oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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