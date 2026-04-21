Baygın haldeki genç kızın yardımına ambulans helikopter yetişti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde rahatsızlanan 18 yaşındaki genç kız, Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Vezirköprü ilçesi Gül Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki genç kız, baygın halde Vezirköprü'deki Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Genç hasta tedavi altına alınırken, ambulans helikopter ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı