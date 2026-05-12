Özel öğrencilerin el emeği eserleri hastanede sergilendi

Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, özel öğretim öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserler hastanede sergilendi.

Sergi, Samsun'daki Büyük Anadolu Hastaneleri lobisinde gerçekleştirildi. Engelli bireylerin toplumsal hayattaki görünürlüğünü artırmak ve yeteneklerini desteklemek amacıyla düzenlenen sergide öğrencilerin büyük özveriyle hazırladığı el sanatları, resimler ve çeşitli sanatsal çalışmalar yer aldı. Açılışın ardından Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. İsmail Şen ile Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur da sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Engelliler Haftası'nın toplumda duyarlılığı artırmak adına önemli bir fırsat olduğu belirtilerek, öğrencilerin üretkenliklerini ve başarılarını kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duydukları ifade edildi. Destek veren kurumlara teşekkür edilen açıklamada, bu tür etkinliklerin özel bireylerin sosyal hayata katılımına katkı sunduğu vurgulandı.

Hastane yetkilileri ise anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ortaya çıkan eserlerden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Hastane lobisinde sergilenen çalışmalar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler eserlerin büyük emek ve sabırla hazırlandığını ifade ederken, serginin iki gün daha açık kalacağı öğrenildi.

Etkinliğin açılışına Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Yasemin Turan, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Meral Kıvırcı, Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, okul yönetimi, doktorlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı