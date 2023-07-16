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Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Samsun'da denizde akıntıya kapılan Enes Can (19), çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SAMSUN'da denizde akıntıya kapılan Enes Can (19), çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Çarşamba ilçesindeki serinlemek için denize Enes Can, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, uzun uğraşlar sonucu Can'ı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Enes Can Sağlık Haberler

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