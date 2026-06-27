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Risk taşıyan 79 yaşındaki hastaya kapalı kalp kapağı ameliyatı yapıldı

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Samsun Şehir Hastanesi'nde 79 yaşındaki riskli hastaya, mitral kapağın kapalı yöntemle değiştirilmesi (TMVR) operasyonu başarıyla uygulandı. Hasta iki gün sonra taburcu edildi.

Yaklaşık 7 ay önce hizmete giren Samsun Şehir Hastanesi'nde risk taşıyan 79 yaşındaki hastanın kalbine "mitral kapağın kapalı yöntemle değiştirilmesi (TMVR)" metoduyla biyolojik kapak başarıyla yerleştirildi.

Samsun'da 16 yıl önce baypas ve mitral kapak operasyonu geçiren Satılmış Sertdemir, nefes darlığı, akciğerde su toplanması ve bacaklarda şişlik şikayetiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde hastanın mitral kapağındaki halkada ciddi yetersizlik olduğunun saptanması üzerine ameliyat kararı alındı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ ve ekibince yapılan ameliyatta "mitral kapağın kapalı yöntemle değiştirilmesi" metoduyla hastanın kalbine biyolojik kapak başarıyla yerleştirildi.

Operasyondan iki gün sonra hasta taburcu edilme aşamasına getirildi

Yenerçağ, AA muhabirine, hasta kendilerine başvurduktan sonra durumunu değerlendirdiklerini, kalbin sol tarafında halka takılan kapakta ciddi düzeyde kaçak olduğunu saptadıklarını söyledi.

Anestezi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahlarından oluşan ekiple hastanın durumunu değerlendirdiklerini anlatan Yenerçağ, şöyle devam etti:

"Kalp yetersizliğinin olması, 79 yaşında olması ve hastanın daha önce açık cerrahi geçirmesi nedeniyle yeniden açık cerrahi operasyonunun yüksek riskli olacağını düşündük. Hastanın görüntülemelerinden sonra konsey toplantısı yaptık. Sonucunda mitral kapaktaki halkanın içine TAVI (göğüs kafesi açılmadan ve kalp durdurulmadan, kateter yardımıyla ameliyatsız olarak aort kapağının değiştirilmesi) işleminde uyguladığımız kapağı farklı pozisyonlarda değerlendirerek hastanın rahatlayacağını düşündük. Şehir Hastanesi'ndeki altyapının gelişmesiyle bu operasyonu yapma kararı aldık. Hazırlığını yaptıktan sonra halkanın içindeki kaçağı sağ kasık bölgesinden girerek giderdik."

Operasyonun bir saate yakın sürdüğünü anlatan Yenerçağ, işlemden 12 saat sonra hastanın yürümeye başladığını belirtti.

Hastayı operasyondan iki gün sonra taburcu etme aşamasına getirdiklerine dikkati çeken Yenerçağ, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla gelişen görüntüleme yöntemleri ve sağlık altyapısı sayesinde riskli TMVR işleminin artık gerçekleştirilebildiğini vurguladı.

TMVR işleminin belli merkezlerde nadir uygulanan kapalı kapak operasyonu olduğunun altını çizen Yenerçağ, desteklerinden dolayı Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve Başhekim Doç. Dr. Mahmut Ulubay'a teşekkür etti.

Satılmış Sertdemir de ameliyat öncesinde halsiz olduğunu ve yürümekte zorluk çektiğini, şimdi ise iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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