Samsun'da 5555 Ünite Kan Bağışı Kampanyası Başladı

5555 ünite hedefli kan bağışı kampanyası bugün başladı

Kan veren personele 1 gün idari izin verilecek

SAMSUN Azalan kan stoklarının tedarik edilmesi amacıyla başlatılan "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Ünite Kan" kampanyası için ilk bağışlar Atakum ilçesinden toplanmaya başladı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı tarafından başlatılan Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Ünite Kan Kampanyasının startı Atakum Kaymakamlığı önünden verildi. İlk gün olmasına rağmen birçok personel ve vatandaşın ilgi gösterdiği kampanyada kurumlar, kan verecek personelin 1 gün idari izinli sayılacağını ilan etti.

Kampanyanın ilk gününde Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, kan vererek vatandaşlara örnek oldular. Kan verecek personelin 1 gün boyunca idari izinli sayılacağına da değinen Kaymamak Kemal Yıldız, "Bugün 5555 kan bağışı kampanyasının ilk günündeyiz. Atakum ilçesinde 2 gün boyunca kan vermeye devam edeceğiz. Sonuç olarak vatan için görev icra ediyoruz. Her türlü düşünceden uzak, tek kan verebileceğimiz kurum Kızılay olduğunu bilerek bağışçılarımız gelsinler, kan ersinler. Atakum önceki kampanyalarda da üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Bu sene de fazlasıyla yerine getirecek ve 5555 ünite kana ulaşacağız. Kamu kurumları olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kurum olarak hem kan veren personelimize idari izin vereceğiz hem de ilk kan verenlere teşekkür belgesi vereceğiz" dedi.

"Kan bağışı hayati bir konu"

Kan bağışının hayati bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Cemil Deveci, "Deprem sonrası, seçimler ve yazın girmesi ile kan bağışı sayıları düştü. O nedenle 5555 kan bağışı kampanyası başlatıldı. Biz de kaymakamlık ve belediye olarak çalışanlarımız ile vatandaşlarımıza çağrı yaptık. Hayatın sürdürülebilmesi için kan stokunun olması lazım. Hayati bir konu, dayanışmamızın, komşuluğumuzun bir gereği olarak bunu gerçekleştirmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda dayanışmaya çağırıyorum. Biz de kamu kurumu olarak görevimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

"Kan stoklarımızı istenilen seviyede tutamadık"

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kan stokunun düştüğünü ve kampanyalar ile vatandaşları kan bağışına teşvik etmeye çalıştıklarını dile getiren Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu ise "Kan bağışı gönülden yapılan özel bir duygu. Kan yerine kimyasal olarak yapay bir şey koyamıyoruz. Kanı dolayısıyla sadece bağışçılar vesilesi ile elde edebiliyoruz. Ramazan, deprem ve hava şartları derken kan stoklarımızı istenilen seviyede tutamadık. Bunla alakalı 31 Ağustos'a kadar kampanya düzenledik. 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 ünite kan' kampanyamıza herkesi davet ediyoruz. Ümitliyiz, yardımlaşma duygusunu arttırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın da destek vereceğini düşünüyorum. Kampanyaya ilk olarak Atakum Belediyesi ve Kaymakamlığı'ndan başladık" şeklinde konuştu.

Kampanya, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.