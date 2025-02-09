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Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Sakarya'da 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sigara bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması yapıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu sigarayı bırakma mesajı verirken, Sakarya Üniversitesi 'Dumansız Kampüs' projesini tanıttı.

Sakarya'da, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sakarya Valiliği, Sakarya Yeşilay Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Adapazarı Çark Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte olay yeri canlandırması yapıldı.

Etkinlikte, senaryo gereği sigara bağımlılığı nedeniyle kalp krizi geçirip ölen kişinin bulunduğu alan, olay yeri inceleme ekibince güvenlik şeridiyle çevrildi. Olaya sağlık ekibi, toplum destekli polislik, asayiş şube ve narkotik şube ekipleri de müdahale etti.

Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri işaretlenirken, sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla olay yeri canlandırması yapıldı.

Caddede bulunan vatandaşlar da canlandırmayı ilgiyle izledi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, yaptığı konuşmada sigarayı bırakma mesajı verdi.

Çark Caddesi'ndeki etkinliğin ardından Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi. Çocuklara kitap, şapka, kalem ve rozet gibi çeşitli hediyeler verildi.

Sakarya Yeşilay Şube Başkanı ve Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, sigara içen ama bağımlı olmadığını düşünen insanların sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Sigaranın insanın hem sağlığına hem de kesesine zarar verdiğini belirten Genç, bu konuda farkındalık oluşturmanın, bir kişinin bile sigarayı bırakmasını sağlamanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan ise sigarayla mücadele kapsamında bu yıl "Dumansız Kampüs" ismiyle yeni bir konsepte başladıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı ve Yeşilayın katkısıyla Sakarya Üniversitesi kampüsünde "Dumansız Kampüs" çalışmasını benimsediklerini dile getiren Taylan, proje kapsamında belirli alanlarda sigara içilmesi, onun dışındaki alanlarda da sigara kullanımının yasaklanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Taylan, sigaraya başlamada merak ve arkadaş etkisinin önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Gençlerde, özellikle ergenlikte ailelerinin dışındaki faktörler daha etkileyici. Arkadaş faktörü, medya faktörü ve bir de kişisel merak faktörü. Bunlar bir araya geldiğinde hakikaten olumsuz davranışlar edinmelerini kolaylaştıran bir ortam oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Sağlık
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