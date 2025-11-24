Haberler

Sakarya'da 14 Kız Öğrenci Tavuk Döner Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'da 14 Kız Öğrenci Tavuk Döner Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da bir vakfın yurdunda kalan 14 kız öğrenci, dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden bazıları taburcu edilirken, tedavisi sürenlerin durumu iyi.

SAKARYA'da bir vakfın yurdunda kalan ve dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 14 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da bir vakfın yurdunda kalan 14 kız öğrenci, dün akşam dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla yurda sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerden bazılarının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, kalanların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Tedavisi süren öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmenin kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.