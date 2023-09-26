Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Temel İlk Yardım Eğitimleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek Temel İlk Yardım Eğitimleri için kayıtlar sona erdi. 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' sloganıyla gerçekleştirilecek kurslarda olası kazalarda bilinmesi gereken ilk yardım müdahaleleri katılımcılarla paylaşılacak hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenecek 'Temel İlk Yardım' eğitimleri için 220 vatandaş başvuru yaptı. Eğitim programı Ekim ayı boyunca 11 farklı grupla Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Her bir grup belirlenen 2 gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında eğitim için bir araya gelecek. Temel ilk yardım eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek. Ayrıca her bir katılımcıya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ilk yardım seti hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Temel İlk Yardım' eğitimlerine yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür edilerek, "Bu eğitimler, hayat kurtarmanın temelini oluşturuyor. Ekim ayında başlayacak olan programımızla katılımcılarımıza ilk yardım üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler vererek, vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırıp toplumun daha güvende olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Eğitimlere katılan her bir vatandaşımıza Ekim ayının sonunda düzenleyeceğimiz program ile sertifikalarını ve ilk yardım setlerini takdim edeceğiz" denildi. - SAKARYA