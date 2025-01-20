Sahte içki hangi belirtilerden anlaşılıyor? Uzman isim tek tek saydı

Son günlerde İstanbul'da sahte içkiden kaynaklanan ölümler endişe yaratıyor. Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak, "Sahte içkinin ölüm riski son derece yüksek, yüzde 50'lere varıyor" diyerek kritik belirtilere dikkat çekti.

"SAHTE İÇKİYİ GERÇEK BİR İÇKİDEN AYIRT ETMEK SON DERECE ZOR"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak, sahte içkinin görünüş olarak gerçek içkiden ayırt edilemediğini belirtti. "Sahte içkiyi gerçek bir içkiden ayırt etmek son derece zor. Tüketiciler fark etmeden ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor" dedi.

"METİL ALKOLÜN SOLUNMASI BİLE SON DERECE ZARARLI"

Sahte içkide bulunan metil alkolün sadece tüketildiğinde değil, solunması durumunda bile tehlikeli olduğunu vurgulayan Kabalak, "Metil alkolün solunması bile son derece zararlı." açıklamasında bulundu.

"METİL ALKOL KARACİĞERDE ZAMAN İÇERİSİNDE ÇOK CİDDİ BİR TOKSİK MADDEYE DÖNÜŞÜYOR"

Metil alkolün vücuda alındığında karaciğerde toksik bir maddeye dönüştüğünü ifade eden Kabalak, bu durumun birçok organ üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceğini söyledi.

"GEÇİCİ GÖRME KAYBI, SOLUNUM YETMEZLİĞİ, BİLİNÇ KAPANMASI, KARACİĞER VE BÖBREK HASARLARI BELİRTİLER ARASINDA YER ALIYOR"

Sahte içkinin vücutta ortaya çıkardığı belirtilere değinen Kabalak, "Geçici görme kaybı, solunum yetmezliği, bilinç kapanması, karaciğer ve böbrek hasarları sahte içki sonrası görülebilen belirtiler arasında" dedi.

"SAHTE İÇKİNİN ÖLÜM RİSKİ SON DERECE YÜKSEK, YÜZDE 50'LERE VARIYOR"

Sahte içki tüketiminin ölüm riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Kabalak, "Sahte içkinin ölüm riski son derece yüksek, yüzde 50'lere varıyor. Bu konuda mutlaka bilinçlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI CİLTTE MAVİLEŞME OLABİLİYOR"

Metil alkolün oksijen yetersizliği gibi sonuçlar doğurabileceğini açıklayan Kabalak, "Oksijen yetersizliğinden kaynaklı ciltte mavileşme olabiliyor" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.