Üye Girişi
Haberler

Sağlıkta Yeni Dönem: Aile Hekimliği Ön Plana Çıkarılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Aile Sağlığı Merkezlerinde son 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Kalkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik haline geldiği yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Sağlıkta Yeni Dönem başlıyor: Aile hekimliği ön plana çıkarılıyor

ASM hizmetleri ön plana çıkarılacak

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Aile Sağlığı Merkezlerinde son 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Kalkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik haline geldiği yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Tekirdağ'da Aile Sağlığı Merkezlerinin koruyucu sağlık uygulamaları açısından önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kalkan, ASM'lerin hastanelerdeki yoğunluğu azalttığını söyledi. Vatandaşların, ikametlerine en yakın yerdeki sağlık hizmetlerine kolayca erişebileceğini ifade eden Kalkan, aile sağlığı merkezlerinin kapılarının daha rahat çalınması gerektiğini ifade etti.

"İlk müracaatların aile hekimlerine yapılmasını rica ediyoruz"

Kalkan, koruyucu sağlık hizmetleri ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde ilk başvuru noktasının aile hekimleri olduğunu anlatarak, "Vatandaşlarımızın yeni dönemde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile sağlığı merkezlerinin kapılarını daha rahat çalmalarını ve ilk müracaatlarını buralara yapmalarını rica ediyoruz" dedi.

2023 yılında 5 milyon 600 bin kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini aktaran Kalkan, 2024 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 2 milyon 870 bin kişiye hizmet verildiğini belirtti. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Kalkan, "Vatandaşlarımız açısından birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelikli hale gelmesi, kendi sağlıkları açısından hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde hastalarımıza ayrılan vakitler açısından önem arz etmektedir" dedi.

Vatandaşlar ASM'lere yönlendiriliyor

Yeni dönemde koruyucu hekimliğin önceleneceğini belirten Kalkan, bu sayede ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının daha rahat çalışabileceğini ve hastaya ayrılan sürenin artırılacağını söyledi. Kalkan, "Hizmetlerin daha da hızlanacağı bir dönemin açılmış olduğunu hep birlikte gözlemlemiş olacağız. Vatandaşlarımız birinci basamak sağlık hizmetlerinden, aile hekimlerinden çok yönlü olarak istifade edebileceklerini, hastalıkla ilgili her türlü danışmayı rahatlıkla yapabileceklerini ve burada daha çok vakit bulabileceklerini, hekimleriyle daha uzun süreli diyalog kurabileceklerini belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Cengiz Kalkan Tekirdağ Sağlık Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title