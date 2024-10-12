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Sağlıkta Şiddet Olacak İşte

Sağlıkta Şiddet Olacak İşte
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Bursa'da ambulans şoförüne yapılan saldırı, sağlıkta şiddetin geldiği boyutları gözler önüne serdi. Bursa Tabip Odası Başkanı, saldırının ardından sağlık personelinin yanındayız mesajı verdi.

'SAĞLIKTA ŞİDDETİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'

Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü, otomobilleriyle kesen tekstilci S.Y. ile oğlu Melih Y.'nin paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'yu darbettiği saldırının sağlıkta şiddetin geldiği noktayı gösterdiğini söyleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş, "Biz bu şiddetlerin hepsinin karşısındayız. Bu vakayı da özel olarak takip edeceğimize, hukuk büromuz açısından da takip edeceğimize emin olmalarını istiyoruz. Bu olay, sağlıkta şiddetin ne boyutlara geldiğini gösteren en önemli göstergesidir" dedi.

'AMBULANSLARIMIZA BU TARZ YAKIN TAKİBİ SIK SIK YAŞIYORUZ'

Trafikte seyir halindeki ambulanslarla sağlıkçıların, sık sık yakın takiple karşılaştığına ve bunun büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Binbaş, "Gemlik'ten, 80 yaşındaki bir kalp krizi geçiren bir hastayı, ambulansımız paramediklerimizle birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne güvenlik şeridinden götürdüğü sırada, arkasından otomobil çok fazla yanaşıyor. Bu çok yaygın bir durumdur. Ambulansın arkasına takılmak, çok tehlikeli de bir olaydır. Ambulans normal hızla gitmeyebilir ve sık sık fren sıkabilir. Genelde ambulans ve diğer taşıtlarda çok yakın takipleri yaşarız. Arkadaşlarımız, bu konuda uyarı yapmış. Bu uyarı üzerine ambulansımızın önünü kesmişler. Aracımızı durdurmuş ve içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek için ambulansa yönelmişler ve kendi cep telefonlarından çekim yapmışlar. İçeride hasta olduğunu görünce, cep telefonunu kapatmışlar. Sonra paramedik arkadaşımıza şiddet uygulamışlar" diye konuştu.

'ŞEHİR EŞKIYALARI AMBULANSI ÇEVİRİP KONTROL ETMİŞ'

Soruşturma aşamasını özel olarak takip edeceklerini belirten Binbaş, şunları söyledi:

"Arkadaşımızın dudağında 12 dikişlik bir kesi var. Kıkırdağında bir kırık var. Türkiye'nin gözleri önünde görülen o ki şehir eşkıyaları, bir ambulansı çevirerek içerisini kontrol etmiş. Bu yasal anlamda suçtur. Çünkü, ambulansların bazen içi boş olur. Vakaya ulaşırken de sirenlerini açmak, geçiş önceliklerini kullanmak zorundadır. Ambulansta bulunan 80 yaşındaki hastamızı, şiddet olayından sonra ambulanstaki arkadaşlarımız yaralı olmasına rağmen, bu hastayı sağ salim bir biçimde Şehir Hastanesi'ne yetiştirmiş. Saldırıya uğrayan arkadaşımızla da görüştük. Son derece üzgündü. Çok değerli bir kamu hizmeti yaparken, 80 yaşındaki bir büyüğü olabilecek, en acil vakalardan birisi kalp krizi geçirirken, hastaneye yetiştirmesi çabası içerisindeyken, bu saldırıyı son derece kınıyoruz. Ama sağlıkta şiddet, hekim, hemşire, sağlık memuru ve paramedik hiç fark etmiyor."

'AMBULANSLARDAKİ KAMERALAR, ŞİDDETİ VE DARBI GÖZ ÖNÜNE SERDİ'

Ambulanslara takılan kameraların, sağlık personellerine yönelik şiddeti açıkça gösterdiğini ifade eden Binbaş, "Tüm basın-yayın kuruluşlarında bu kamera görüntüleri yansıtıldı. Şöyle güzel bir şey olmuş. Ambulanslarımızda artık bu tür olaylarda delil teşkil etmesi açısından, korumak açısından, ambulanslarımıza kameralar yerleştirilmiş. Bu kameralar sayesinde arkadaşlarımızın uğradığı şiddeti ve darbı çok rahat bir biçimde halkımızın gözleri önüne sermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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