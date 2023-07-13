Sagliklibobreksagliklihayat.com ile Böbrek Hastalığına Karşı Farkındalık Oluşturuluyor

Türk Nefroloji Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye ve Hayat Su desteğiyle hayata geçirilen sagliklibobreksagliklihayat.com web adresi, kronik böbrek hastalığına karşı suyun faydalarına dair toplumda farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır. Web sayfasında böbrek hastalığı hakkında bilgiler paylaşılırken, basit bir testle böbrek hastalığı riski öğrenilebilmektedir.

Türk Nefroloji Derneği tarafından "kronik böbrek hastalığına karşı suyun faydalarına dair toplumda farkındalık sağlamak" amacıyla AstraZeneca Türkiye ve Hayat Su desteğiyle "sagliklibobreksagliklihayat.com" web adresi hayata geçirildi.

AstraZeneca Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünyada yaklaşık 850 milyon insan böbrek hastalığı ile yaşıyor. Buna karşın böbrek, fonksiyonlarının yüzde 90'ını kaybettiğinde bile hiçbir semptom göstermeyebiliyor.

Erken tanı sayesinde böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatılabiliyor. Bu doğrultuda, Türk Nefroloji Derneği tarafından "Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat" projesi kapsamında hayata geçirilen web adresi, böbrek hastalığı riskini öğrenmeyi kolay ve erişebilir kılıyor.

AstraZeneca Türkiye ve Hayat Su desteğiyle hayata geçirilen sagliklibobreksagliklihayat.com web sayfası, "kronik böbrek hastalığına karşı suyun faydalarına dair toplumda farkındalık sağlamak amacı" taşıyor.

Basit testle böbrek hastalığı riski taşınıp taşınmadığı öğrenilebiliyor

İnternet sayfasında böbrek hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaşılırken, ziyaretçiler burada 7 sorudan oluşan teste yanıt vererek böbreklerinin sağlık durumunu da öğrenebiliyor.

Proje kapsamında, tüketicilerin bilinçlendirmesine destek olmak üzere Hayat Su şişelerinde ve damacalarında yer alan özel boyunluklarda tüketicileri bu siteye yönlendiren QR kodları yer alacak.

Böbrekler, insanları sağlıklı tutmak için birçok temel görevi yerine getiriyor. Ana görevi, kandaki zararlı maddeleri ve fazla suyu uzaklaştırmak olan böbrekler, ayrıca kan basıncını kontrol etmeye, kırmızı kan hücreleri üretmeye ve kemikleri sağlıklı tutmaya yardımcı oluyor.

Dünyada yaklaşık 850 milyon insan böbrek hastalığı ile yaşıyor. Dünya genelinde erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda bir çeşit böbrek hasarı olduğu tahmin ediliyor. Böbrek, fonksiyonlarının yüzde 90'ını kaybettiğinde bile hiçbir semptom göstermeyebiliyor. sagliklibobreksagliklihayat.com web sayfasındaki basit testle böbrek hastalığı riski taşınıp taşınmadığı öğrenilebiliyor.