Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hemşirelik öğrencilerine tanıtıldı

Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hemşirelik öğrencilerine tanıtıldı
Güncelleme:
Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, merkezde sunulan koruyucu sağlık hizmetleri ile vaka koordinasyon süreçleri geleceğin sağlık profesyonellerine anlatıldı.

Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri, hemşirelik bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programda, vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmetleri, koruyucu sağlık uygulamaları ve bireylerin ihtiyaçlarına göre yürütülen yönlendirme süreçleri ele alındı.

Tanıtımda, Sağlıklı Hayat Merkezinde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, sigara bırakma polikliniği, koruyucu ağız ve diş sağlığı polikliniği ile gebe okulu gibi birimlerin hizmet verdiği aktarıldı.

Etkinlikte öğrenciler, merkezde yürütülen hizmetlerin saha uygulamaları ve vatandaşlara sağlanan danışmanlık süreçleri hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
