Sağlık-Sen Genel Başkanı: Sağlık profesyonellerine esnek çalışma sistemi ve ilave izinler verilmeli

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanlar Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık profesyonellerinin esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı, mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının izinleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapan Doğan, "Sağlık hizmetleri 24 saat kesintisiz olarak verilen, oldukça kompleks faaliyetler gerektiren ve profesyonel olarak yapılan işlerdir. Bu süreçte hekimler, hemşireler, ebeler fiziksel ve duygusal olarak yorulmakta, yıpranmaktadırlar. Bugün sahayı incelediğimizde fazla mesai yapmadan çalışan sayısı çok azdır. İş yükü, uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan çalışma şartları ve iş yerinde karşılaştıkları güçlükler sorunları katlamakta, iş motivasyonunu tüketmekte ve verimlilik kaybına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ KURGULANMALI'

Sağlık profesyonellerini motive edecek, iş doyumunu yükseltecek, onları sosyal, ruhsal ve fiziki açıdan destekleyecek adımlar atılması gerektiğine işaret eden Doğan, "Sağlık profesyonellerinin esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı, mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir" dedi.