Üye Girişi
Haberler

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Sağlık profesyonellerine esnek çalışma sistemi ve ilave izinler verilmeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının izinleriyle ilgili açıklama yaparak, sağlık profesyonellerine esnek çalışma sistemi ve ilave izinler verilmesi gerektiğini belirtti.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanlar Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık profesyonellerinin esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı, mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının izinleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapan Doğan, "Sağlık hizmetleri 24 saat kesintisiz olarak verilen, oldukça kompleks faaliyetler gerektiren ve profesyonel olarak yapılan işlerdir. Bu süreçte hekimler, hemşireler, ebeler fiziksel ve duygusal olarak yorulmakta, yıpranmaktadırlar. Bugün sahayı incelediğimizde fazla mesai yapmadan çalışan sayısı çok azdır. İş yükü, uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan çalışma şartları ve iş yerinde karşılaştıkları güçlükler sorunları katlamakta, iş motivasyonunu tüketmekte ve verimlilik kaybına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ KURGULANMALI'

Sağlık profesyonellerini motive edecek, iş doyumunu yükseltecek, onları sosyal, ruhsal ve fiziki açıdan destekleyecek adımlar atılması gerektiğine işaret eden Doğan, "Sağlık profesyonellerinin esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı, mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 13 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?
title