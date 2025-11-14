Haberler

Sağlık-Sen 6 Bin Dava Açtı, Üyelerinin Haklarını Koruyor

Güncelleme:
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Türkiye genelinde 63 avukatla sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin haklarını korumak için 6 bin dava açtıklarını açıkladı. Sendikanın hukuk birimi, üyelerinin çeşitli adaletsizliklere karşı yargıda temsil edilmesi için çaba sarf ediyor.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak 63 avukatımızla Türkiye'nin en kapsamlı hukuk birimine sahibiz. Üyelerimizin yasal haklarını korumak için bugüne kadar 6 binin üzerinde dava açtık. Üyelerimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve güçlü hukuki güvencemizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık-Sen'den verilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Türkiye genelinde 63 avukatla üyelerine hizmet veren Sağlık-Sen, Türkiye genelinde 6 bin dava açtı. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin çeşitli konularda yaşadığı adaletsizlikler Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından titizlikle incelenerek yargıya taşınıyor. Dava süreci Sağlık-Sen avukatları tarafından takip ediliyor, davanın sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin lehine sonuçlanması için çaba gösteriliyor."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak 63 avukatımızla Türkiye'nin en kapsamlı hukuk birimine sahibiz. Üyelerimizin yasal haklarını korumak için bugüne kadar 6 binin üzerinde dava açtık. Bu davalar, yalnızca mevcut mağduriyetleri gidermiyor; sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yarın karşılaşabileceği risklere karşı da güçlü bir hukuki koruma sağlıyor. Bizim için sendikacılık sadece masada verilen mücadele değildir. Haksızlığa uğrayan her üyemizin hakkını savunmak, bu mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 63 avukatımızla hiçbir üyemizi tek başına bırakmıyor; adalete ihtiyaç duyulan her noktada onların yanında duruyoruz. Sağlık-Sen Hukuk Birimi, bugüne kadar açtığı 6 bin dava ile bu kararlılığın somut bir göstergesidir. Bundan sonra da üyelerimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve güçlü hukuki güvencemizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından en çok dava açılan konuları ise şöyle sıralandı: "Disiplin cezalarına itiraz davaları (Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma). Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında tayin davaları (Aile birliği/Sağlık/Can güvenliği/Eğitim/Boşanma). Kurumlararası naklen atanmanın iptaline ilişkin davalar. Hizmet gereği naklen atamanın iptaline ilişkin davalar (İdare tarafından, disiplin soruşturması ve takdir yetkisi kapsamında re'sen yaptığı atamalar). Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin davalar. Teşvik ve ek ödemelere ilişkin davalar. İcap ve nöbet ödemelerine ilişkin davalar. TSK'ya görevlendirilen üyenin ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin davalar. Kamu zararı ve fazla ödemenin üyeye rücu edilmesi işlemine yönelik davalar. EYT sonrası re'sen emeklilik işlemlerine karşı açılan davalar. Ayniyat saymanlarının özel hizmet tazminatlarına yönelik davalar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
title
