Haberler

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Tanıtım Yönetmeliği Yayımlandı

Güncelleme:
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile yurt dışına yönelik tanıtımda etik kurallar ön planda olacak.

SAĞLIK Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi. Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmi dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI PAZARDAKİ REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Düzenlemeyle sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelenlerin doğru ve güvenilir bilgiyle en uygun sağlık hizmetine erişimi sağlanacak. Türkiye'de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek. Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılırken hasta güvenliği de korunacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANITIMINDA YANILTICI GÖRSELLER KULLANILAMAYACAK

Türkiye'deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca 'bilgilendirme' amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek. Yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihilerin belirtilmesi zorunlu olacak.

TANITIMLARDA HASTANIN RIZASI ESAS ALINARAK ETİK SINIRLAR KORUNACAK

Düzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun biçimde kullanılabilecek. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
