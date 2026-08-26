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Yurtbaşı Mahallesi'nde Sağlık Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmeti

Yurtbaşı Mahallesi'nde Sağlık Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmeti
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, Yurtbaşı Mahallesi'nde saha çalışması yaparak 29 vatandaşa sağlık bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sundu. Toplum sağlığının korunması ve farkındalığın artırılması amacıyla bu tür saha çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince Yurtbaşı Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildi.

Mahallede gerçekleştirilen saha çalışmasında 29 vatandaşa ulaşıldı.

Ekipler tarafından vatandaşlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirmelerde bulunulurken, sağlık danışmanlığı hizmeti de sunuldu.

Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerinin, toplum sağlığının korunması ve sağlık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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