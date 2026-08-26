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Bayburt'ta İyi Uygulamalar Portalı Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta İyi Uygulamalar Portalı Toplantısı Yapıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın İyi Uygulamalar Portalı'nın kullanımına ilişkin Bayburt'ta çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıda portalın işleyişi, iyi uygulamaların sisteme tanımlanması ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı; il düzeyinde etkin ve standart kullanım için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan ve sağlık alanındaki iyi uygulamaların sisteme tanımlanıp değerlendirilmesini sağlayan İyi Uygulamalar Portalı'nın kullanımına ilişkin Bayburt'ta çevrim içi toplantı düzenlendi.

Toplantıda portalın işleyişi, iyi uygulamaların sisteme tanımlanması, değerlendirme süreçleri ve kullanıcı işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim de katıldı. Toplantıda, portalın il düzeyinde etkin ve standart şekilde kullanılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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