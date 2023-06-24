Sağlık çalışanları Yeşilçam şarkılarıyla hastalara moral veriyor

TOBB ETÜ Hastanesi'nde kurulan koro, sağlık çalışanlarının stresini azaltırken hastalara moral vermek için Yeşilçam filmlerinin şarkılarını seslendiriyor. Müzikle ruhlarını besleyerek stresten arınan sağlık çalışanları, hastaların tedavisine de müzikle destek sağlamayı hedefliyor.

Hastalara şifa dağıtan sağlık çalışanları, Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını seslendirdikleri koroyla yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşma imkanı bulurken hastalara da moral veriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Necati Çanakçı'nın desteğiyle, Medikal Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kurt ve Pediatri Uzmanı Dr. Derya Potur'un öncülüğünde kurulan koro, Yeşilçam filmlerinin şarkılarını seslendiriyor.

Pediatri Uzmanı Dr. Potur, AA muhabirine, kendisi ile Prof. Dr. Çanakçı'nın kanun icracısı olduğunu, koroda 30 kişinin yer aldığını söyledi.

Yıpratıcı olan yaşamın, pozitif etki sağlayacak çeşitli faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Potur, "Yıpranmayı tamir etmek gerekir. Sanat da yıpranmayı tamir etmek için en önemli araç. Bu, sanatın her alanında olabilir, ben müziği seçtim. Müzik, ruhumuzu tamir eden başlıca şeyler arasında geliyor." diye konuştu.

"Hastalıkların tedavisine müzikle destek sağlayacağız"

Korist TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Barış Poyraz ise hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yoğun stres altında çalıştığını belirtti.

Poyraz, oluşturdukları koroyla hem kendilerine hem müzikseverlere hem de dinlemeye gelen hastalara müzikle destek olmak istediklerini vurguladı.

Sağlık çalışanları arasında da amatör ve profesyonel anlamda müzikle ilgilenenler olduğunu ifade eden Poyraz, "Biz de bir koro kurduk. Stresten kurtulmak için kalplere deva, dertlere şifa anlayışıyla konserlere hazırlanıyoruz. Şimdi Yeşilçam şarkılarını seslendiriyoruz. Bu şarkılar çok kişi tarafından biliniyor ve bu eserleri dinlemesi de çok keyifli. Konserlerimize, hastalarımız dahil herkes davetli." diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır hekimlik yapan Poyraz, müziğin şifa aracı olduğunun bilimsel açıdan kanıtlandığına dikkati çekerek, "Müzik elbette zatürreyi tedavi etmez ama stresten uzak tutmak açısından bir şifa sebebi. Dolayısıyla müzikle ruhumuzu besleyerek stresten arınacağız ve ondan sonra hastalıkların tedavisine müzikle destek sağlayacağız. Koro ile hastalarımıza ve kendimize faydamız olsun istedik." dedi.

"Ruhlarına şifa vermek için konsere bekliyoruz"

Profesyonel müzik yaşamında ut sanatçısı olan koro şefi Jankat Eser de bugüne kadar farklı eserlerin yer aldığı repertuvarla konserler verdiklerini, şimdi Yeşilçam'ın şarkıları üzerine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Korada 3 ayrı kanun icracısı bulunduğunu belirten Eser, bunun yanı sıra ut, keman, saz, tambur, ney gibi çeşitli enstrüman sanatçılarının da aralarında yer aldığı söyledi.

Türk müziği repertuvarında özellikle Yeşilçam'ın şarkılarına yer verdiklerini aktaran Eser, "Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri olan, Yeşilçam filmlerine damga vuran bazı besteler var. Bu temada 19 şarkıyı icra ediyoruz. Bunların arasında, 'İçin İçin Yanıyor', 'Mavi Boncuk', 'İntizar', 'Dudaklarında Arzu', 'Boş Çerçeve' gibi eserleri icra ediyoruz." dedi.

Yeşilçam şarkılarının yanı sıra farklı temaların işleneceği konserler vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Eser, tüm sanatseverleri ruhlarına şifa vermek için konsere beklediklerini kaydetti.