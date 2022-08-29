Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştı! Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını bugün öğrenebilecek

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor" diyerek kimin ne kadar teşvik ödemesi alacağını bugün öğreneceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının uzun zamandır merakla beklediği teşvik ödemesi miktarlarını bugün öğrenebileceklerini söyledi. Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kullandı.

6 SORUDA TEŞVİK ÜCRETLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretlerinde önemli düzenlemeler içeren ve 'Beyaz reform' adıyla duyurulan yeni yönetmelikle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesaj serisinde özellikle ek ödeme yönetmeliğindeki müjde niteliği taşıyan yenilikler konusunda sağlık çalışanlarını aydınlattı. İşte o soru ve cevaplar:

PERFORMANS SİSTEMİ GERÇEKTEN KALKTI MI?

Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.

SABİT VE TABAN ÖDEMESİ GENEL BÜTÇEDEN ÇIKMIYOR VE EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR MU?

Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.

UYGULAMADA MAHSUPLAŞMA TAMAMEN KALDIRILDI" DENİYOR OYSA METİNDE "MAHSUPLAŞMA" İFADESİ YER ALIYOR. BU ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ?

Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen "mahsuplaşma" ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur.

TABAN ÖDEME OLARAK BELİRTİLEN KISMIN ÇOĞU GENEL BÜTÇE SABİT MAHSUPLAŞMASINA MI GİDİYOR?

Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.

İZİN KULLANINCA, TABAN EK ÖDEME İLE VERİLEN PARADAN KESİNTİ OLACAK MI?

Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.