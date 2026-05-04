Sağlık Bakanlığı: Yoğun bakım yatak sayısı 47 bin 809'a ulaştı

SAĞLIK Bakanlığı, "Kamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yoğun bakım hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir. 2008 yılında 13 bin 965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısı, 2026 yılı itibarıyla yüzde 242 artış göstererek 47 bin 809'a ulaştı" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Yoğun Bakım Farkındalık Ayı kapsamında yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun bakım üniteleri; hayati fonksiyonları yakından izlenmesi gereken kritik durumdaki hastaların takip ve tedavisinin gerçekleştirildiği, ileri teknolojiye sahip cihazlar ve alanında uzman sağlık ekipleriyle donatılmış özel birimlerdir. Bu ünitelerde sunulan hizmetler, hastaların yaşamlarının korunması ve iyileşme süreçlerinin desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde hastaların kalp atışı, tansiyon, solunum ve oksijen düzeyleri sürekli olarak izlenmektedir. Gerektiğinde solunum cihazı (ventilatör) desteği sağlanmakta, ilaç tedavileri damar yoluyla uygulanmakta ve hastanın durumuna göre beslenmesi özel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir" denildi.

'YÜZDE 242 ARTTI'

e-Nabız uygulamasında yer alan 'Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme' alanı ile yoğun bakımda tedavi gören hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin, hasta yakınları tarafından güvenli ve kolay bir şekilde takip edilebildiği belirtilerek, "Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla geliştirilen bu uygulama, hasta yakınlarının hastaları hakkında güncel bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlarken, sağlık süreçlerinin şeffaf ve kesintisiz bir biçimde izlenmesine de katkı sunmaktadır. Kamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yoğun bakım hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir. 2008 yılında 13 bin 965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısı, 2026 yılı itibarıyla yüzde 242 artış göstererek 47 bin 809'a ulaştı" ifadeleri yer aldı.

Yoğun bakım sürecinin hastanın durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilen hassas bir süreç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Tüm uygulamalar hastanın yaşamını korumak ve iyileşmesini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu süreçte hasta ve hasta yakınlarının sağlık ekibi ile iş birliği yapması ve ihtiyaçları için ilgili sağlık personeliyle iletişim halinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda yoğun bakım hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve yüksek standartlarda sunulması sağlanarak vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde ulaşması hedeflenmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı