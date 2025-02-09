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"Öldüren" serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama: Bir faydası yok, dikkat etmezseniz...

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Sağlık Bakanlığı, son günlerde basına yansıyan ölüm vakaları üzerine 'sarı serum'a ilişkin, "Ancak kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı, son günlerde basına yansıyan ölüm vakaları üzerine 'sarı serum'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ DEĞİL"

Açıklamada, "Sarı serum; normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebilir. Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serum ile verilmesi ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabilir. Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir" denildi.

"KALPTE RİTİM BOZUKLUKLARINI TETİKLEYEBİLİR"

Sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydası olmadığı, bazı durumlarda ise zararı olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılması kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebilir. 'Sarı serum', depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir. 'Sarı serum', hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine ve bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabilir. Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz tesirler doğurabilir. Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir. Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dahil ciddi problemlere yol açabilir. Sonuç olarak; bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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