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Sağlık Bakanlığı aşırı şeker tüketiminin diyabet riskini artırabildiğini açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin diyabet gibi hastalık riskini artırabildiğini belirtti. Bakanlık, şekerli içecekler yerine su, meyve suyu yerine meyve tüketilmesini önerdi.

Sağlık Bakanlığınca, aşırı şeker tüketiminin, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla açıklama yapıldı.

"Aşırı şeker tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabilmektedir." ifadesi yer alan açıklamada, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesi, sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına da sebep olabildiği kaydedildi.

Aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet riskine yönelik taramalar yapıldığı aktarılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028 kapsamında, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet gibi çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

"Sağlıklı beslenme kültürü çocukluk döneminden itibaren oluşturulmalı"

Sağlıklı beslenme kültürünün çocukluk döneminden itibaren oluşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminden itibaren kazandırılması, bireylerin yaşam boyu sürdüreceği davranışlarının oluşumunda önemli etkiye sahiptir. Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla, okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlıklı hayat merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildiği bildirildi.

"Su ve şekersiz içecekler tercih edilmeli"

Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılması, daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi, toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir."

Kaynak: AA
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