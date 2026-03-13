Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan 'göz tansiyonu' açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası nedeniyle glokom tanısı alan hasta sayısının 2025 yılında yaklaşık 750 bin olacağını açıkladı. Glokom, tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilen bir göz hastalığıdır. Erken tanı ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

SAĞLIK Bakanlığı, 2025 yılında bakanlığa bağlı kuruluşlarda glokom (göz tansiyonu) tanısı alan hasta sayısının yaklaşık 750 bin olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, '8- 14 Mart Dünya Glokom Haftası' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Glokomun halk arasında 'göz tansiyonu' olarak bilinen ve kronik seyreden bir göz hastalığı olduğu belirtilerek, "Göz içi basıncının yükselmesi sonucu görme sinirinde hasara yol açan bu hastalık, tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabilmektedir. Hastalığın kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte göz içinde sürekli üretilen sıvının yeterli şekilde dışarı atılamaması sonucunda göz içi basıncı artmakta ve bu durum görme sinirine zarar vermektedir. Glokom çoğu zaman belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlemekte, hastalar genellikle görme alanında daralma fark ettiklerinde sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Bu yönüyle hastalık, toplum sağlığı açısından dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkmaktadır" denildi.

'YAŞ EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNDENDİR'

2025 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda glokom tanısı alan hasta sayısının yaklaşık 750 bin olduğu aktarılan açıklamada, "Yaş, glokom gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biridir. Özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde hastalığa yakalanma riski belirgin şekilde artmakla birlikte aile öyküsü ve genetik yatkınlık da önemli risk unsurları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bazı göz hastalıkları, geçirilmiş göz ameliyatları, uzun süreli kortikosteroid kullanımı (kortizol hormonunu taklit eden, vücuttaki iltihabı azaltan ve bağışıklık sistemini baskılayan güçlü sentetik ilaçlar) göz travmaları, diyabet, hipertansiyon, migren ve gözün yapısal özellikleri de glokom gelişiminde etkili olabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'ERKEN TANI GÖRME KAYBINI ÖNLEYEBİLİYOR'

Erken tanı ve düzenli göz muayeneleri sayesinde glokomun ilerlemesinin kontrol altına alınabildiği vurgulanarak, "Görme kaybı riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Bu nedenle özellikle risk grubunda bulunanlar ile 40 yaşını geçmiş bireylerin düzenli göz kontrollerini ihmal etmemeleri, göz sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı

Büyük konuşmanın bedelini fena ödedi!
İran, İsrail'i fena avladı! İşte bölgeden gelen görüntüler

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı büyük yıkım böyle görüntülendi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler