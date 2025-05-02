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Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alacak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına toplam 19 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımın 15 bin 342'si sözleşmeli, 3 bin 658'i ise sürekli işçi olarak gerçekleştirilecek.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2- 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Memişoğlu, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5- 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un 'http://esube.iskur.gov.tr' adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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