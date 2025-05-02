Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." diyerek sosyal medya hesabından bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'https://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Sağlık