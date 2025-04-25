Sağlık Bakanı Memişoğlu Yalova'da AK Parti'yi Ziyaret Etti

1)BAKAN MEMİŞOĞLU AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDİP, ARDINDAN SAĞLIK YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova'daki temasları kapsamında İpek Yolu Festivali'nin sergi açılışına katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde sağlık yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Bakan Memişoğlu kentten ayrıldı.