Sağlık Bakanı Memişoğlu, Vücut Kitle İndeksi Uygulamasını Başlattı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan uygulama kapsamında vücut kitle indeksi verilerini ölçtürdü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, vücut kitle indeksi verilerini ölçtürdüğü görüntüleri paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,