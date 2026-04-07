Bakan Memişoğlu: Son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayına ebe tahsis ediyoruz

'BİZ HASTALIK DEĞİL, SAĞLIK BAKANIYIZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'daki programı kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan Mahperi Hatun İlk Adım Ebe & Gebe Okulu'nun açılışını gerçekleştirip, incelemelerde bulundu. Ardından yine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Biz Hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız. İşte bu anlayışla, insanı sadece bedensel rahatsızlıklarıyla değil; psikolojik, zihinsel ve sosyal yönleriyle tam bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü ruh sağlığı çoğu zaman sessiz yaşanan, ancak en çok destek bekleyen mücadele alanıdır. Ülke genelinde sayıları 200'e yaklaşan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz, bu bütüncül sağlık yaklaşımımızın eserleridir. Toplum temelli ruh sağlığı modeliyle hizmet veren bu merkezlerimizde; hastalarımızın sadece poliklinik muayenelerini veya ilaç takiplerini yapmakla kalmıyoruz. Gezici ekiplerimizle ev ziyaretleri gerçekleştiriyor, hasta ve hasta yakını eğitimleriyle tedavi süreçlerini birlikte yönetiyoruz."

Memişoğlu, "Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürü noktasında ise sayılarını 343'e ulaştırdığımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz devreye giriyor. En yakınımızda mahallelerimizdeki bu koruyucu sağlık üslerinin içerisinde diyetisyenden çocuk gelişimcisine, fizyoterapistten koruyucu ağız ve diş sağlığına, kanser tarama birimlerinden sigara bırakma polikliniklerine kadar 17 farklı alanda uzmanımız bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizin çatısı altında, anne adaylarımız için Gebe Okulları ve hamile platesi gibi son derece kıymetli hizmetler de sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu büyük ve kapsamlı hizmet ağına çok kolay ulaşabiliyor. MHRS'den veya aile hekimleri aracılığıyla randevu oluşturabilecekleri gibi; hiçbir randevuya ihtiyaç duymadan, doğrudan merkezlerimize gelerek tamamen ücretsiz hizmet alabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl bu merkezlerimizde tam 20 milyon kez vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk." dedi.

KANSER İÇİN ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

Bakan Memişoğlu, kanser için de erken teşhis çağrısında bulunarak, "Buradan aziz milletimize açık bir çağrı yapıyorum: Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım. Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi KETEM'lere, Aile Sağlığı Merkezlerimize ve bugün bir yenisini daha açtığımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimize gelin. Gelin ki geleceğimizi, sağlığımızı güvence altına alalım" diye konuştu.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı