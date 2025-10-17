Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu Karpaz Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu Karpaz Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaatı devam eden Karpaz Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti ve yetkililerle çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Hakan Dinçyürek ile birlikte yapımı devam eden Karpaz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. Yetkililerle birlikte inşaat alanını gezerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. İnşallah, yapımı tamamlandığında bölgedeki kardeşlerimiz için önemli bir sağlık tesisi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek ile birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin sağlığı için hizmet sunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeydim. Hastane bünyesinde görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek gösterdikleri özveri ve emek için her birine teşekkürlerimi ilettim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
